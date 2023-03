Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte legen Nägel aus und beschädigen Autoreifen (28.03.2023)

Hüfingen (ots)

Sogenannte "Krähenfüsse" haben Unbekannte am Dienstag in der Straße "Großschönauer Ring" ausgelegt. Eine 21-jährige Autofahrerin fuhr mit einem Renault durch solch einen ausgelegten Metallnagel und beschädigte dadurch einen Reifen ihres Autos. Zeugenhinweise zu den Unbekannten erbittet die Polizei in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0.

