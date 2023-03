Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Villingen Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt - 12.000 Euro Schaden (27.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Person hat sich am Montag bei einem Verkehrsunfall auf dem Nordring verletzt. Eine 24-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr in Richtung Schwenningen, als sie kurz vor der Einmündung Klinikstraße mit ihrem Opel gegen das Heck eines vorausfahrenden Porsche einer 44-jährigen Frau prallte. Diese erlitt durch den heftigen Aufprall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von über 12.000 Euro entstand, blieben fahrbereit.

