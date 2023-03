POL-KN: (Rottweil) Randalierer entschuldigt sich bei der Polizei

Singen (ots) - Zwei Personen sind bei einem Küchenbrand in der Beethovenstraße am Montagmittag verletzt worden. Gegen 13 Uhr teilte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Küchenbrand bei seiner Nachbarin mit. Die 67- Jährige erhitzte Öl in einer Pfanne, das entflammte. In der Folge schüttete die Frau Wasser in die Pfanne, woraufhin es eine Stichflamme gab. ...

