POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zwei verletzte Personen bei Küchenbrand (27.03.2023)

Zwei Personen sind bei einem Küchenbrand in der Beethovenstraße am Montagmittag verletzt worden. Gegen 13 Uhr teilte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Küchenbrand bei seiner Nachbarin mit. Die 67- Jährige erhitzte Öl in einer Pfanne, das entflammte. In der Folge schüttete die Frau Wasser in die Pfanne, woraufhin es eine Stichflamme gab. Der umgehend zur Hilfe eilende 50-jährige Nachbar konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Wehr löschen. Die 67-Jährige erlitt Brandverletzungen an der Hand, der 50-Jährige musste sich aufgrund des Rauchgases ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben. Am Inventar der Küche, das der Brand völlig zerstörte, entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die mit sieben Fahrzeugen und 35 Mann ausgerückte Singener Feuerwehr entlüftete anschließend die Wohnung, die zunächst nicht mehr bewohnbar war.

Versuchen Sie niemals brennendes Fett mit Wasser zu löschen - dabei entsteht eine Fettexplosion, die zu akuten Verbrennungen und Lebensgefahr führt!

Setzen Sie einen Deckel auf die Pfanne und lassen das heiße Fett abkühlen, indem Sie die Pfanne von der Herdplatte ziehen und den Herd ausschalten! Nehmen Sie den Deckel nicht ab, solange das Fett noch heiß ist, sonst kann es erneut zu einer Entzündung kommen!

