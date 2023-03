Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Aluminiumstraße (27.03.2023)

Singen (ots)

Zwei Personen haben bei einem Unfall auf der Aluminiumstraße am Montagnachmittag Verletzungen erlitten. Gegen 16 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit einem Smart auf der Aluminiumstraße in Richtung Bahnhofstraße. Dabei geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit einem entgegenkommenden BMW Mini einer 61-Jährigen. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß und mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

