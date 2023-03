POL-KN: (KN-Wollmatingen) Reifen an blauem VW Multivan zerstochen (23./27.03.2023)

Wellendingen (ots) - Am Montag, gegen 14 Uhr, ist ein Auto auf der Rottweiler Straße zwischen Wellendingen und Rottweil von der Straße abgekommen und hat sich in der Folge überschlagen. Ein 82-Jähriger war mit einem Seat Leon auf der Rottweiler Straße in Richtung Rottweil unterwegs. Dabei geriet der Seat nach ...

