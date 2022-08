Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A98, Lkr. Konstanz) Unfall auf der A98 - Transporter gerät ins Schleudern

Orsingen-Nenzingen, A98 (ots)

Ein Transporter mit einem Anhänger ist am Dienstagmittag auf der Autobahn 98 zunächst ins Schleudern geraten und dann verunfallt. Ein 73-Jähriger war mit einem Fiat Ducato mit Anhänger auf der A98 in Richtung Stockach unterwegs. Im Gefällstück im Bereich des Nellenburgparkplatzes geriet der Transporter samt dem mit einer Kehrmaschine beladenen Anhänger ins Schlingern. In der Folge versuchte der 73-Jährige Gegenzulenken, konnte das Gespann jedoch nicht mehr stabilisieren, so dass es ins Schleudern kam, die Fahrbahnen querte und in die Schutzplanken prallte. Durch den Aufprall drehte sich der Transporter, wodurch der Anhänger abriss und samt Ladung umkippte. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Gespann entstand jedoch nicht unerheblicher Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Autobahn in Richtung Stockach war während der Unfallaufnahme und anschließender Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell