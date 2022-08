Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Dieb versucht Frau Handtasche zu entreißen (25.08.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bereits am Donnerstagabend gegen 21 Uhr hat ein Unbekannter in der Warenburgstraße eine Frau überfallen. Eine 27-Jährige war zu Fuß, von der Färberstraße kommend, auf der Warenburgstraße unterwegs. Auf Höhe einer Gaststätte näherte sich ein Unbekannter mit einem E-Scooter von hinten und versuchte im Vorbeifahren, der Frau die Handtasche zu entreißen. Sie hielt diese jedoch fest und es gelang dem Täter nicht, sie an sich zu bringen. Der Unbekannte flüchtete auf seinem Zweirad über die Von-Rechberg-Straße in Richtung des Kinos "BlueBoxx". Die Angegriffene beschrieb den Mann wie folgt: etwa 45 - 50 Jahre alt, kräftige Statur, dunkel gekleidet und er trug ein Cappy. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

