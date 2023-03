Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen/ Lkr. Rottweil) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Wellendingen (ots)

Am Montag, gegen 14 Uhr, ist ein Auto auf der Rottweiler Straße zwischen Wellendingen und Rottweil von der Straße abgekommen und hat sich in der Folge überschlagen. Ein 82-Jähriger war mit einem Seat Leon auf der Rottweiler Straße in Richtung Rottweil unterwegs. Dabei geriet der Seat nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der leicht verletzte Fahrer konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper kümmerte sich um den verunfallten Wagen.

