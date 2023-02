POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Kontrolle des Handels mit Elfenbein

Bad Segeberg (ots) - Zwischen Freitagabend und Sonntagabend (05.02.2023) ist es in der Segeberger Straße in Fahrenkrug zum Einbruch in einen BMW gekommen. Der Pkw parkte auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses zwischen Boomgarden und dem Ausbildungszentrum für Notfallmedizin. Unbekannte öffneten den Wagen gewaltsam und bauten unter anderem das Lenkrad samt Airbag und die Klima- und Tachoeinheit aus. Die Ermittler ...

