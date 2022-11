Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: STOPPT GEWALT GEGEN FRAUEN

Südwestpfalz (ots)

Am 25.November, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, positioniert sich der Regionale Runde Tisch gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen ab 11 Uhr in der Fußgängerzone in Pirmasens und macht auf die nach wie vor relevante Thematik aufmerksam. Neben den Infostand in der Fußgängerzone werden in Kooperation mit der WASGAU Produktions & Handels AG Flyer mit Hinweisen auf regionale Beratungsstellen im Bäckereitüten zugepackt und in den Filialen der Region verteilt. Begleitet werden die Aktionen von einer social-media- Kampagne in Facebook unter "Stadt Pirmasens". Die Akteur*innen des Regionalen Runden Tisches sind: die Interventionsstelle Häusliche Gewalt und die Beratungsstelle Contra häusliche Gewalt, der Frauennotruf Zweibrücken, das Frauenhaus Pirmasens, die Gleichstellungsbeauftragten der Städte Pirmasens und Zweibrücken und des Landkreises Südwestpfalz, sowie das Polizeipräsidium Westpfalz, vertreten durch die Opferschutzbeauftragte der Polizei und die Führungsgruppe der Polizeidirektion Pirmasens Gewalt in engen sozialen Beziehungen ist keine Privatsache, sondern eine Straftat. Die Formen von Gewalt in Partnerschaften sind dabei vielfältig: körperliche, psychische, finanzielle oder strukturelle Gewalt, von Körperverletzung, Zwangsheirat oder Stalking, bis hin zum Mord und Totschlag. Gemeinsam arbeitet der Runde Tisch daran, die Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Gewalt in engen sozialen Beziehungen voranzutreiben und die vorhandenen Beratungsstrukturen auf- und auszubauen, um betroffenen Frauen optimale Unterstützung und Hilfe anbieten zu können. Eingebunden ist der Regionale Runde Tisch Südwestpfalz in das rheinland-pfälzische Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, kurz RIGG genannt. RIGG wurde im Oktober 2000 aufgrund eines einstimmigen Landtagsbeschlusses vom August 1999 eingerichtet und engagiert sich seitdem bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Die Umsetzung des RIGG gliedert sich in zwei Phasen: die Modellphase vom Juni 2000 bis Oktober 2003 und die jetzige Umsetzungsphase, in der seit November 2003 die Ergebnisse der Modellphase umgesetzt und das Hilfesystem für betroffene Frauen und ihre Kinder ständig weiterentwickelt werden. Die Koordination erfolgt durch das Referat "Gewaltprävention und Gewalt in engen sozialen Beziehungen" beim Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Zum RIGG gehören der Landesweite Runde Tisch (LRT), mehrere thematische Fachgruppen (überregional und interdisziplinär besetzt) sowie derzeit 22 Regionale Runde Tische (RRT). Nähere Informationen zu RIGG auf https://mffki.rlp.de/de/themen/frauen/gewalt-gegen-frauen-und-maedchen/sexualisierte-gewalt/das-projekt-rigg/.

Ansprechpartnerin für weiter Fragen:

Dorothea Scheffe Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin B.A. Opferschutzbeauftragte Polizeipräsidium Westpfalz Logenstraße 5 67655 Kaiserslautern 0631 369 - 1405 opferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.de

