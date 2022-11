Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pirmasens B10 (ots)

Am Samstag, den 19.11.2022, gegen 22:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B10 von Landau kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. Der Unfall ereignete sich etwa 250m vor der Abfahrt Waldfriedhof in einer Linkskurve. Ein 29-jährigerer Mann aus dem Raum Stuttgart verlor in einer Linkskurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ein Fahrzeug kollidierte mit der rechten Leitplanke. Danach drehte sich das Fahrzeug mehrfach und blieb nicht mehr fahrbereit auf der Fahrbahn stehen. Bei dem Fahrzeugführer konnte bei der Verkehrsunfallaufnahme erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die B10 musste während der Verkehrsunfallunfallaufnahme für etwa 30 Minuten vollgesperrt werden. /pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell