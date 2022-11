Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hinweis auf Verkehrsunfall

Pirmasens (ots)

Am Morgen des 19.11.2022 meldete ein Zeuge der Polizei in Pirmasens, dass er in der Blocksbergstraße Fahrzeugteile aufgefunden hat. Gegen 00:00 Uhr vernahm er einen lauten Knall. An der Örtlichkeit konnte das schwarze Außengehäuse eines Spiegels und weitere Kleinteile aufgefunden werden. Ob es zu einem Verkehrsunfall kam und wer daran beteiligt ist, konnte bisher nicht geklärt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /pips

