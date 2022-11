Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung

Zweibrücken (ots)

Am 19.11.2022 um 20:23 Uhr kam es in der Maerckerstraße in Zweibrücken zu einer Körperverletzung. Die 52-jährige Geschädigte lief durch die Maerckerstraße als sie vermutlich von bisher 1-2 unbekannten Personen mit Faustschlägen verletzt wurde. Die Geschädigte konnte die Täter nicht beschreiben. Die Geschädigte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Nardini-Klinikum in Zweibrücken gebracht. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen (Tel: 06332-976 0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de ). |pizw

