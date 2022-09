Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Soest (ots)

Am Dienstag, gegen 12.55 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Feldmühlenweg, in Höhe der Hausnummer 10. Ein bislang unbekannter, männlicher Autofahrer fuhr in Richtung Hammer Weg und kollidierte mit dem entgegenkommenden roten Mini Cooper einer 21-jährigen Frau aus Möhnesee. Der Autofahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen, vermutlich neuwertigen Pkw. Dieser dürfte Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite aufweisen. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

