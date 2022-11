POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Thaleischweiler-Fröschen (ots) - Am 19.11.2022 haben bislang unbekannte Täter in der Nacht (0:00-7:00 Uhr) in der Bahnhofstraße den Windfang an der Tür eines Mietshauses beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben telefonisch oder per Email. Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben Telefon: 06333-927-0 piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de Pressemeldungen der ...

