POL-PDPS: Sachbeschädigung

Pirmasens (ots) - Am Freitag, den 18.11.2022 gegen 22:40 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Neptunstraße Pirmasens zum Streit zwischen mehreren Beteiligten. Der Verantwortliche 37-jährige Mann aus dem Kreis Kaiserslautern suchte die Wohnung auf, in der sich unter anderem seine Ex-Freundin befand. Zwischen ihm und einem 35-jährigen Mann aus dem Raum Pirmasens kam es zum Streit, was letztendlich in ein ...

