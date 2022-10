Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach - Betrüger unterwegs

Brachbach (ots)

Am 17.10.2022, gegen 18:20 Uhr befand sich eine 65-jährige Frau im Garten ihres Hauses, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Er bat ihr den Kauf eines hochwertigen Topfsets an. Nach dem Verkaufsgespräch erwarb die Dame ein Topf- und Messerset für 200EUR. Die weiteren Recherchen nach dem Kauf, zeigten, dass es sich um minderwertige Ware gehandelt hat. Der Mann soll höflich aufgetreten sein und mit einem niederländischen Akzent gesprochen haben. Die Polizei Betzdorf warnt vor solchen unseriösen Haustürgeschäften. Hinweise zu der Person an die Polizei Betzdorf.

