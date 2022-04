Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Kollision zwischen Motorroller und Pkw auf einem Parkplatz - Rollerfahrer verletzt sich

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 22.04.2022, sind auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Bad Säckingen ein Motorroller und ein Pkw kollidiert. Der 60-jährige Rollerfahrer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Gegen 16:15 Uhr hatten sich die Fahrwege einer 71-jährigen Autofahrerin und des Rollerfahrers gekreuzt. Das Auto erfasste den Roller, der Rollerfahrer stürzte in der Folge. Die beiden Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Schaden liegt bei insgesamt ca. 1000 Euro.

