Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Zweibrücken (ots)

Am 19.11.2022 ereignete sich um 17:25 Uhr in der Steinhauser Straße in Zweibrücken ein Verkehrsunfall mit zwei Unfallbeteiligten. Die 53-jährige Fußgängerin überquerte mit ihrem Hund die Steinhauser Straße. Der 27-jährige Toyota-Fahrer befuhr die Steinhauser Straße in Fahrtrichtung Fashion-Outlet. Er erkannte die Fußgängerin zu spät und kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront mit der Fußgängerin. Dadurch wurde die Fußgängerin zu Boden geschleudert und zog sich ein Schädelhirntrauma und mehrere Frakturen zu. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Pirmasens verbracht. Ein Gutachter wurde mit der Erstellung eines Verkehrsgutachtens beauftragt. Dem Unfallverursacher wurde aufgrund von drogentypischen Ausfallerscheinungen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell