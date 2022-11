Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mehrere aufgebrochene PKW

Celle / OT Blumlage (ots)

In der Zeit von Donnerstagmorgen bis zum Freitagabend sind im Stadtgebiet Celle, vornehmlich im OT Blumlage, insgesamt sechs abgestellte PKW aufgebrochen und nach Wertsachen durchsucht worden. Die Aufbrüche hatten sich in den Straßen Lüder-Wose-Straße, Pegoskamp, Bilderbeckstraße, Gabelsberger Straße, Hohe Lüchte und im Herzog-Ernst-Ring ereignet. An den PKW wurden in vier Fällen die hintere Dreieckscheibe und in zwei Fällen die hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Der Gesamtschaden, der an den PKW entstanden war, wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet darum, verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit den Aufbrüchen stehen könnten, telefonisch mitzuteilen. Tel. 05141-277217

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell