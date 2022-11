POL-CE: Bergen - Einbruch in Wettbüro

Celle (ots) - Der seit vorgestern vermisste, 14 Jahre alte Marlon Luca aus Celle wurde gestern Abend in der Wohnung eines Bekannten in Gifhorn wohlbehalten angetroffen und seiner Mutter übergeben. Die Suchmeldung wurde gelöscht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: ...

