POL-CE: Celle - Tag der Sicherheit +++ Polizei Celle informiert zu aktuellen Themen aus dem Bereich Kriminalprävention, Verkehrssicherheitsarbeit und Nachwuchswerbung

Am kommenden verkaufsoffenen Sonntag, 06.11.2022, von 12:00 bis 16:00 Uhr, können sich Bürgerinnen und Bürger einem Infostand der Polizei Celle an der Stechbahn in der Innenstadt kostenlos über verschiedene Themen informieren und beraten lassen.

Wie kann ich mich vor Einbruch und Trickdiebstahl schützen? Wie schütze ich mich vor Kriminalität im Internet? Diese und weitere Fragen beantworten Cosima Bauer und Christian Riebandt aus dem Präventionsteam der Polizei Celle.

Auch der allseits bekannte Verkehrssicherheitsberater, Karsten Wiechmann, ist mit am Start und beantwortet Fragen rund um das "Thema Sicherheit im Straßenverkehr".

Nicht zu kurz kommen wird auch die Nachwuchswerbung. Die beiden Celler Einstellungsberater, Felix Dawert und Martin Tscherner, informieren praxisnah über den Beruf des Polizeibeamten und den Weg einer erfolgreichen Bewerbung.

