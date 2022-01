Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Achtung - Telefontrickbetrug ! Mehrere Anrufe durch "falsche Polizeibeamte"

Sonneberg (ots)

Seit dem heutigen Morgen melden Anwohner des Landkreises sowie der Stadt Sonnebergs vermehrt betrügerische Anrufe von sogenannten falschen Polizeibeamten. Der oder die unbekannten Anrufer geben am Telefon an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und erfragen persönliche Daten und Bargeldbestände im Haus. Es handelt sich bei diesen Anrufen um eine Betrugsmasche. Geben Sie keinesfalls irgendwelche Daten heraus und informieren Sie sich bei Bedarf bei der örtlich zuständigen Polizei- in diesem Fall in Sonneberg unter 03675 8750.

