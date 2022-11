Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sicher zu Schule - Ausstattung der Erstklässler in Stadt und Landkreis Celle mit reflektierenden Warnüberwürfen - eine Aktion der Verkehrswacht Celle Stadt und Land e.V. und der Stadtwerke Celle GmbH

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Die Verkehrswacht Celle Stadt und Land e.V. hat auch im Schuljahr 2022/2023 wieder gemeinsam mit ihrem Partner Stadtwerke Celle GmbH zum Beginn der dunklen Jahreszeit die Erstklässler im Landkreis Celle und der Stadt Celle mit den sogenannten Dreiecküberwürfen ausstatten können.

Neben den in den Schulen, durch die Elternschaft und durch die örtliche Polizei moderierten Aspekten, soll mit der Übergabe ein ergänzender Beitrag zum sicheren Schulweg geleistet werden.

Das einheitlich ausgewählte Produkt des Dreiecküberwurfs hat den Vorteil, dass er einfach an- und abzulegen ist. Diese Form der reflektierenden Schutzausstattung wird durch die Landesverkehrswachten und die Verkehrssicherheitsberater der Polizei fachlich empfohlen und dient der Erhöhung der Sichtbarkeit auf dem Schulweg. "Wir würden uns sehr freuen, wenn alle Grundschulen von diesem Angebot Gebrauch machen und Ihre Schülerinnen und Schüler sowie die Elternschaft zur regen Nutzung auf dem Schulweg animieren könnten", machte der Vorsitzende der Celler Verkehrswacht, Jochen Rodenwaldt, anlässlich der heutigen Übergabe deutlich.

Mit dieser Übergabe der Dreiecksüberwürfe an die Katholische Grundschule Celle fiel der Startschuss für die diesjährige Verteilung, die sich an den aktuellen Zahlen der in den Schulen unterrichteten Erstklässlerinnen und Erstklässler orientiert und in der ersten Schulwoche nach den Herbstferien an allen Grundschulen in Stadt und Landkreis Celle erfolgen soll.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell