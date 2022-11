POL-CE: Celle - PKW gerät in Brand

Celle (ots) - Im Verlauf der vergangenen Tage schlugen unbekannte Täter in der Steinförder Straße die Heckscheibe eines Radladers ein, der in einem Baustellenbereich abgestellt war. Des Weiteren wurde die Frontscheibe eines Kaugummiautomaten am Helene-Segelke-Platz zerstört. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei in Wietze entgegen unter Telefon 05146/98623-0. ...

mehr