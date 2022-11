POL-CE: Wietze - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen

Celle (ots) - In der Nacht zu Montag, 31.10.2022, schlichen sich unbekannte Täter auf ein landwirtschaftliches Betriebsgelände in der Straße "Rhienende" und verschafften sich Zugang zu mehreren Traktoren. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie hochwertige elektronische Geräte. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter Telefon 05145/28421-0. ...

