Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Zeugen nach Auffahrunfall mit Flucht gesucht

Celle (ots)

Am Mittwoch, 26.10.2022, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in der Braunschweiger Heerstraße ein Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher kam aus Altencelle und raste in einen PKW, der nach links in den Wederweg abbiegen wollte. Anschließend flüchtete er in Richtung Innenstadt und wurde am Abend durch die Polizei festgenommen.

Wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/5355375

Das Fahrzeug, ein schwarzer VW Fox mit Hannoveraner Kennzeichen, wurde kurz nach dem Unfall in der Lüder Wose Straße abgestellt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen und fragt:

Wer hat das Abstellen des stark verunfallten PKW beobachtet? Wer hat Personen aus dem Fahrzeug steigen sehen? Hat jemand beobachtet, dass dieser PKW fotografiert wurde? Hat jemand andere, verdächtige Fahrzeuge in der Nähe der Lüder Wose Straße gesehen?

Hinweise bitte an die Polizei Celle unter Telefon 05141/277-215 oder 376.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell