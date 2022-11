Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Battweiler (ots)

Am 19.11.2022 ereignete sich um 19:59 Uhr in der Hauptstraße in Battweiler ein Verkehrsunfall mit einem Unfallbeteiligten. Der 20-jährige Citroen-Fahrer verlor in Höhe Hausnummer 10 aufgrund erhöhter nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Steinbank und einem Brunnen. Es entstand ein Schaden von ca. 10 000 Euro. |pizw

