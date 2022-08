Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Friseurgeschäft verhindert

Kaiserslautern (ots)

Zwei Einbrecher sind am frühen Montagmorgen in der Mühlstraße bei ihrer Missetat gestört worden. Ein Anwohner wurde auf die beiden Männer aufmerksam, als sie sich an der Tür eines Friseursalons zu schaffen machten. Dem Zeugen war der Schein von Taschenlampen aufgefallen. Die erwischten Diebe ergriffen die Flucht. Sie rannten in Richtung Stadtmitte davon. Die Polizei fahndete nach den Unbekannten - erfolglos. An der Eingangstür des Geschäfts stellten die Beamten Aufbruchspuren fest. Den Tätern war es allerdings nicht gelungen, in das Friseurgeschäft einzusteigen. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind zwischen 4:30 Uhr und 5:15 Uhr Personen im Bereich der Mühlstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

