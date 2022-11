Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 19.11.2022, gegen 22:06 Uhr meldeten Zeugen einen Randalierer in einem Mehrparteienhaus in der Horebstraße. Vor Ort kann durch zwei Streifen der Polizei Pirmasens ein 38-jähriger Mann aus dem Raum Pirmasens angetroffen werden. Dieser entfernte vermutlich zwei Straßenschilder aus dem Schilderfuß und warf beide Schilderfüße (ca. 25kg schwer) auf ein geparktes Fahrzeug. Dabei wurde ein weiteres Fahrzeug ebenfalls beschädigt. Danach begab er sich laut schreiend in das Mehrparteienhaus. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /pips

