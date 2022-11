Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand in öffentlicher Bahnhofstoilette

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 19.11.2022, gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Brand in der öffentlichen Toilette des Bahnhofes in Pirmasens. Unbekannter Täter entzündeten einen Papierhaufen neben der Toilette. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die auch die danebenliegenden Geschäftsräume betraf. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand entstand im Gebäude ein Schaden in Höhe von ca. 40.000EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell