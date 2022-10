Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: B415, Lahr - Vollsperrung nach Verkehrsunfall, Nachtragsmeldung.

B415, Lahr (ots)

Die Unfallaufnahme ist abgeschlossen. Die Sperrung wurde aufgehoben.

Ursprungsmeldung vom 31.10.2022, 1.49 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen hatte am Sonntagabend eine Vollsperrung der B415 zwischen der Ausfahrt Raiffeisenstraße und der Ausfahrt B3 zur Folge. Nach aktuellem Stand dürfte ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 20 Uhr in Richtung Lahr in den Gegenverkehr gekommen und dort mit einem weißen VW kollidiert sein. In der Folge kam es offenbar zu weiteren Zusammenstößen mit einem schwarzen und einem blauen VW. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg versuchen nun, den genauen Unfallhergang zu klären. Ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen. Ein Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen ergab einen Wert von fast drei Promille. Der Mittvierziger musste eine Blutentnahme im Krankenhaus Lahr über sich ergehen lassen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Insgesamt sollen sich durch die Zusammenstöße vier Personen schwer und drei Personen leicht verletzt haben. Alle Unfallbeteiligten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die vier Fahrzeuge wurden beschlagnahmt und mit einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro. Die Unfallstelle ist nach wie vor gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 214200 mit dem Verkehrsdienst Offenburg in Verbindung zu setzen.

