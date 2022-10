Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Festnahme

Waldhölzbach (ots)

Ein seit drei Monaten von der Staatsanwaltschaft Frankenthal per Haftbefehl wegen einer Trunkenheitsfahrt gesuchter 38-jähriger Mann konnte am 19.10.2022 um 07.15 Uhr in Waldhölzbach widerstandslos festgenommen werden. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland trafen den Mann in Waldhölzbach an und vollstreckten den Haftbefehl. Die Beamten brachten den Mann in eine saarländische Justizvollzugsanstalt, wo er die nächsten 190 Tage verbringen muss. Außerdem ermittelten die festnehmenden Beamten, da gegen den Mann noch zwei weitere Fahndungsausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung bestanden und zwar wegen Hausfriedensbruch und Bedrohung. Wegen dieser beiden Delikte wird sich der Festgenommene jetzt auch noch verantworten müssen.

