Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kirchhundem (ots)

Am Sonntag (3. Juli) hat sich gegen 13:30 Uhr auf der L553 ein Alleinunfall eines 39-jährigen Kradfahrers ereignet. Dieser befuhr mit seinem Motorrad die L553 aus Richtung Rhein-Weser-Turm in Fahrtrichtung Oberhundem. Er kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Er stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Krad sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden.

