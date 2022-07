Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trike-Fahrer bei Alleinunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (2. Juli) gegen 11:15 Uhr in Höhe der Einmündung der Theodor-Fontane-Straße / Serkenroder Straße ist ein 78-Jähriger verletzt worden. Dieser befuhr mit seinem Trike die Theodor-Fontane-Straße und hielt im Einmündungsbereich zur Serkenroder Straße, um anderen Verkehrsteilnehmern Vorfahrt zu gewähren. Während er wartete, kam er an den Gasgriff, wodurch sich das Krad sofort in Bewegung setzte. Der Fahrer verlor die Kontrolle und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und stürzte. Der 78-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An dem Trike entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

