Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer beschädigt zwei Glaselemente und Flüchtet- Zeugen gesucht

Rottweil (ots)

Zwei zerbrochene Glaselemente, Größe 1 x 3 Meter, ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, auf der Königstraße passiert ist. Ein noch unbekannter Autofahrer fuhr mit einem dunkelgrauen Mercedes C180 Kombi, rumänisches Kennzeichen, rückwärts aus einem Stellplatz und prallte gegen die Treppenhausverglasung der Kreissparkasse. Hierbei gingen zwei Elemente zu Bruch. Nach dem Unfall setzte der Unfallverursacher, ohne sich um die entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, auf der Dammstraße seine Fahrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Unfall beobachten und Hinweise zum Flüchtigen an die Polizei übermitteln. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen wegen der Unfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher erbitten die Beamten unter der Telefonnummer 0741 477-0.

