Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall im Kreisverkehr- eine leicht verletzte Autofahrerin

Trossingen (ots)

Eine 24-jährige Autofahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 5.30 Uhr, im Bereich des Kreisverkehrs Hauptstraße und Bahnhofstraße leichte Verletzungen zugezogen. Ein 56-jähriger Fahrer eines VW Touran war auf der Hauptstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als der Mann in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einer 24-jährigen VW Golf-Fahrerin, die sich bereits in diesem befand. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Autofahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Höhe der entstandenen Sachschäden sind der Polizei noch nicht bekannt.

