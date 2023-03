Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Radfahrer stößt mit Auto zusammen- Jugendlicher wird leichtverletzt

Tuttlingen (ots)

Einen Unfall mit einem leichtverletzten Radfahrer ist am Montag, gegen 14.15 Uhr, auf der Schützenstraße passiert. Ein 16-jähriger Mountainbikefahrer fuhr auf dem Gehweg der Schützenstraße (Einbahnstraße) in entgegengesetzter Richtung. Der junge Mann begab sich auf die Fahrbahn, um eine auf dem Gehweg befindliche Absperrung zu umfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Seat eines 42-Jährigen, der auf der Schützenstraße unterwegs war. Durch den Aufprall verletzte sich der Jugendliche leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Fahrrad ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro und am Seat von rund 400 Euro.

