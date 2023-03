Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter erpresst 15-Jährigen - Polizei sucht Zeugen (24.03.2023)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitagnachmittag im Bereich Ziegeleiweg und Fichtestraße ereignet hat. Gegen 14:30 Uhr sprach ein unbekannter Mann einen 15-Jährigen an ob er Geld dabeihabe. Nachdem der 15-Jährige zunächst verneinte, drohte ihm der Unbekannte, dass etwas Schlimmes passiere, wenn er lügt. Aus Angst händigte der Junge dem Mann daraufhin seinen Geldbeutel aus. Der Fremde entnahm das Bargeld, gab dem Bub das Portemonnaie zurück und lief anschließend auf der Fichtestraße in Richtung Jugendherberge davon. Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: etwa 17-20 Jahre alt, ungefähr 180-185 Zentimeter groß, schlanke Figur, kräftiges Gesicht, buschige Augenbrauen und braune Augen. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Jogginghose, grauem Sweatshirt, einer grauen Mütze und vermutlich weißen Schuhen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier in Singen zu melden.

