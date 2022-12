Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen, Herbrechtingen - KORREKTUR

Eignung fraglich

Am Montag, Dienstag und Mittwoch fiel der 77-jähriger Fahrer eines Renaults durch schlechtes Fahren in Heidenheim auf.

Ulm (ots)

Korrektur: In allen hier genannten Fällen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5383952) handelte sich um einen Renault. Ich bitte um Entschuldigung.

Andrea Wagner

Bereits am Montag fiel ein 77-Jähriger im Raum Heidenheim auf, der auf seiner Fahrt mit einem Renault mehrere zum Teil schwere Verkehrsverstöße beging. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5382228

Nur einen Tag später hatte die Polizei erneut mit dem Mann zu tun. Er fuhr am Dienstag gegen 14 Uhr in der Straße Brunnenfeld in Giegen, vom Reiterhof kommend. An der Einmündung auf die L1983 wollte er anscheinend nach rechts abbiegen. Dabei verlor er augenscheinlich die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Straße ab und landete mit dem Renault im linken Grünstreifen. Polizei und Feuerwehr fuhren zu der Stelle, an der der Renault stand. Während die Polizei die Personalien des Mannes erhob, zog die Feuerwehr das Auto mit Hilfe von Seilwinden aus dem Graben. Der 77-Jährige erlitt bei dem Unfall keine Verletzungen. Er traute sich zunächst auch nicht, aus seinem Auto auszusteigen. Er hatte wohl Sorge, dass das Auto abrutschen könnte. Die Polizei ermittelt nun, wie und warum es zu dem Unfall kam. Außerdem klärt sie, ob durch das Abkommen von der Fahrbahn Schaden entstand.

Wieder nur einen Tag später, am Mittwoch, fuhr der Mann gegen 17 Uhr erneut in der Straße Brunnenfeld in Giengen mit seinem Renault. Etwa 80 Meter vor der Einmündung zur L1083 erkannte er diesmal eine dortige Rechtskurve anscheinend zu spät. Er kam mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und fuhr die dortige Böschung hinunter. Bei diesem Unfall entstand Schaden am Renault in Höhe von etwa 2.000 Euro, an den Büschen und im Grünstreifen von etwa 150 Euro. Die Polizei Giengen ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalls. Sie fertigte hierfür auch Lichtbilder. Die Feuerwehr Giengen barg den Renault aus dem Graben. Ein Abschlepper brachte ihn von der Unfallstelle.

Die Polizei hat den Verdacht, dass der Mann aufgrund seiner Gesundheit nicht mehr in der Lage ist, ein Auto sicher im Verkehr zu fahren. Sie wird zur Prüfung der Fahrtauglichkeit Kontakt mit dem zuständigen Landratsamt aufnehmen. Dieses Vorgehen dient der Sicherheit des Mannes und der Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer.

Konkretisierung:

Bei allen Vorfällen fuhr der 77-Jährige einen Renault Megane Scenic. Das Auto ist silber/grau.

Hinweis der Polizei:

Autofahren im Alter ist ein Thema, das in der Gesellschaft immer wieder diskutiert wird und polarisiert. Für viele Senioren bedeutet das Fahren mit dem eigenen Auto Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit. Für andere werden Senioren, die ein Fahrzeug führen, als Gefahr wahrgenommen. Je älter wir Menschen werden, desto schwächer werden unsere Sinne. Unser Seh- und Hörvermögen sowie unsere Reaktionszeit nehmen ab. Dies führt zu einem eingeschränkten Fahrvermögen. Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer - aber auch deren Angehörige - bittet die Polizei, Verantwortung zu übernehmen. Die Sicherheit Aller muss Vorrang haben.

++++2359936, 2369305 (BK)

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell