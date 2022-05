Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Danebenbenommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Völlig daneben benommen hat sich Montagabend ein 32-Jähriger bei seiner Lebensgefährtin in Eisenberg. Der Mann war zu Besuch und i frönte dabei genüsslich dem Alkohol. Währenddessen sein Alkoholpegel steig, sank seine Aggressionsschwelle immer weiter, sodass der Mann plötzlich anfing in der Wohnung zu randalieren. Auch als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen ließ sich der Mann nicht beruhigen und ging sogleich die Einsatzkräfte an. Mit über 1,8 Promille wurde der 32-jährige Störenfried in Gewahrsam genommen, sodass er seinen Gemütszustand in der Zelle herunterfahren konnte. Nun darf mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und Widerstand rechnen.

