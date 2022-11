Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Senior war gefährlich unterwegs

Am Montag verursachte ein 77-Jähriger bei Herbrechtingen beinahe mehrere schwere Unfälle.

Ulm (ots)

Kurz vor 17.30 Uhr fuhr der Fahrer eines blauen Renault Megan Scenic in der Heidenheimer Straße in Richtung Mergelstetten. An der Kreuzung Heidenheimer Straße / Zoeppritzstraße bog der Senior nach rechts in die Zoeppritzstraße ab. Dort blieb er laut einer Zeugin ohne ersichtlichen Grund im Kreuzungsbereich stehen.

Anschließend setzte der 77-Jährige seine Fahrt in Richtung Herbrechtinger Straße fort. Dabei geriet der Renault anscheinend über die Fahrbahnmitte hinaus und entgegenkommende Autofahrer mussten ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

An der Kreuzung Herbrechtinger Straße / Mergelstetter Straße fuhr der Senior dann wohl links am Verkehrsteiler vorbei und war auf der Gegenfahrspur unterwegs.

In der Adenauer Straße war die gefährliche Fahrt zu Ende. Dort überfuhr der Renault das Seitenbankett und fuhr eine Böschung hinunter. In der Wiese kam der Pkw zum Stehen. Warum es zu der gefährlichen Fahrt kam, klärt nun die Polizei. Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei Giengen nahm die Ermittlungen zur Fahrt des Mannes in dem Renault auf und fragt:

- Wer wurde gegen 17.30 Uhr durch die Fahrt in dem Renault Megan Scenic gefährdet? - Wer kann weitere Angaben zur Fahrt des Mannes machen?

Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter Tel. 07322/96530 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei mahnt:

Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

