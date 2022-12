Ulm (ots) - Gegen 6.50 Uhr war eine 24-Jährige in ihrem BMW in der Biberacher Straße unterwegs. Auf Höhe der Kirche fuhr die Frau an einen Zebrastreifen heran. Den überquerte eine Seniorin. Die 24-Jährige erfasste mit ihrem Auto die Seniorin. Diese stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Die Frau in ...

mehr