Am Dienstag erlitt eine Frau in Ummendorf schwere Verletzungen.

Gegen 6.50 Uhr war eine 24-Jährige in ihrem BMW in der Biberacher Straße unterwegs. Auf Höhe der Kirche fuhr die Frau an einen Zebrastreifen heran. Den überquerte eine Seniorin. Die 24-Jährige erfasste mit ihrem Auto die Seniorin. Diese stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Die Frau in dem BMW fuhr zunächst in Richtung Fischbach davon. Kurze Zeit später kehrte die 24-Jährige aber an die Unfallstelle zurück und meldete sich dort bei der Polizei. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte und brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie klärt auch, welche Straftaten die 24-Jährige mit dem Unfall und dem Wegfahren beging. An dem BMW entstand durch den Unfall nach Einschätzung der Polizei Schaden von rund 1.000 Euro entstanden.

Hinweis der Polizei:

Vor allem in der dunklen Jahreszeit ist besondere Vorsicht im Straßenverkehr gefordert. Passen Sie als Autofahrer ihre Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen an.

Der Pressestelle ist nicht bekannt, welche Kleidung die Seniorin trug. sicher ist aber, dass sich auch Fußgänger bei Dunkelheit besser sichtbar machen könnnen: Tragen Sie nach Möglichkeit gut sichtbare Kleidung, am besten hell und reflektierend. Versichern Sie sich zu ihrer eigenen Sicherheit auch an Fußgängerüberwegen, ob Autofahrer Sie wahrgenommen haben und anhalten, bevor Sie auf die Fahrbahn treten.

