POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgängerin von Lieferfahrzeug erfasst und schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Eine 66 Jahre alte Frau musste am Freitagmorgen nach einem Verkehrsunfall in der Fußgängerzone in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach den ersten Ermittlungen befand sich die Frau im verkehrsberuhigten Bereich am Marktplatz als, gegen 11:15 Uhr, ein Zustellerfahrzeug rückwärts in denselben Bereich einfuhr. Hierbei übersah der 34-jährige Fahrer offenbar die Rentnerin, welche durch den Zusammenstoß zu Fall kam und im Bereich des Trittbretts eingeklemmt wurde.

