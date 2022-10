POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Straßenverkehrsgefährdung: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Calw (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitag und Samstagnachmittag einen Eisautomten in Bad Liebenzell aufgebohrt und aus diesem das Bargeld entwendet. Aus dem im Monbachtal an einer Minigolf-Anlage aufgestellten Automaten wurde das Bargeld in Höhe von etwa 230 Euro entwendet. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 1500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Wildbad hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie ...

