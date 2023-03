POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Rielasinger Straße - grauen BMW 3er beschädigt (26./27.03.2023)

Deißlingen-Lauffen (ots) - Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen, gegen 0.30 Uhr, versucht einen Geldausgabeautomaten in einer Bank in der Hirschstraße aufzubrechen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude der Bank und rissen die Verkleidung des an einem aufgestellten ...

mehr