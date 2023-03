Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen-Lauffen/ Lkr. Rottweil) Unbekannte versuchen einen Geldausgabeautomaten aufzubrechen- Polizei sucht Zeugen

Deißlingen-Lauffen (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen, gegen 0.30 Uhr, versucht einen Geldausgabeautomaten in einer Bank in der Hirschstraße aufzubrechen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude der Bank und rissen die Verkleidung des an einem aufgestellten Geldausgabeautomaten angebrachten Tresors ab. Anschließend versuchten die Täter den Tresor mit Gewalt zu öffnen. Dieser wurde dadurch zwar erheblich beschädigt, jedoch gelangten die Unbekannten nicht an das darin aufbewahrte Bargeld. Anschließend flüchteten die Diebe auf bislang nicht bekannte Art und Weise.

Die Höhe des Schadens kann aktuelle noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder denen bereits in den Tagen zuvor Ungewöhnliches aufgefallen ist, sich unter der Tel. 0741 477-0 zu melden.

