Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte Frauen beklauen Schüler während des Sportunterrichtes

Rottweil (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12.15 Uhr, haben unbekannte Frauen mehrere Schüler in der Doppelsporthalle in der Heerstraße beklaut. Die Frauen gingen während die Schüler der Realschule Sportunterricht hatten in die Umkleidekabinen, öffneten von mindestens vier Geschädigten die Schultaschen und nahmen aus diesen Bargeld mit. Anschließend gingen die beiden Frauen in Richtung der Mensa. Die Höhe des entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Zu den beiden Täterinnen liegen die folgenden Beschreibungen vor: Eine Frau soll etwa 40 Jahre alt sein und ein rosafarbenes Kopftuch getragen haben. Die Andere sei ungefähr 20 Jahre alt und trug ein gelbes Kopftuch. Beide waren dunkel gekleidet und hatten einen dunklen Teint. Sie hatten eine gelb-orangefarbene Tasche der Marke "Nike" und eine rosafarbene Handtasche dabei. Personen, die Hinweise auf die beiden Täterinnen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell